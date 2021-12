Fantacalcio Inter, i tre giocatori per ruolo con la peggior media voto

Fantacalcio e Serie A al riposo dopo quattro mesi di fuoco. Inter protagonista in entrambi i fronti grazie alle ottime statistiche dei suoi giocatori. Dopo aver parlato dei migliori, ecco chi invece ha fatto peggio

NUMERI − L’Inter ha fatto meglio di tutti in questo 2021, chiudendo il girone d’andata al primo posto con 46 punti ottenuti e con ben 49 gol fatti e 18 subiti. Nerazzurri con il miglior attacco e la seconda miglior difesa dell’intero torneo. Al Fantacalcio, diversi giocatori si sono rivelati un grande toccasana per i propri fantallenatori (Handanovic, Dumfries, Calhanoglu e Lautaro Martinez), i quali hanno potuto esprimere le loro gioie quasi in ogni giornata. Ovviamente, c’è anche l’altra faccia della medaglia: coloro che non hanno espresso al meglio le proprie potenzialità Chi per infortunio e chi per mancanza di spazio, ecco chi tre i giocatori per ruolo dell’Inter con la peggior media voto al Fantacalcio (da Fantacalcio.it)

PEGGIORI − Per media voto al Fantacalcio, tra le fila dell’Inter, i giocatori in questione sono: Stefan de Vrij, Stefano Sensi e Joaquin Correa. Questi tre sono stati i ‘peggiori’ nei rispettivi ruoli. Il centrale olandese ha chiuso il suo girone d’andata con un 5,82. Ovviamente, il leader della difesa nerazzurra paga un inizio a rilento dei suoi e l’infortunio in Nazionale che lo ha tenuto ai box per più di un mese. A centrocampo, c’è il nome di Sensi che ha giocato solamente tre partite in campionato ottenendo una semplice sufficienza (6). Mentre in avanti, il peggiore per media voto è il Tucu. Per lui 12 partite, quattro gol, un assist e fantamedia pari al 6,21. Anche l’argentino, paga lo stop procuratosi contro la Roma.