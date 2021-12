Dumfries, una freccia per l’Inter e il Fantacalcio: tra i migliori difensori

Dumfries è sicuramente il grande protagonista di questo finale di stagione in casa Inter. Rendimento e numeri in crescita che sono un toccasana anche al Fantacalcio

LA CRESCITA − Dopo il turno dei portieri (vedi Handanovic), ecco quello dei migliori difensori al Fantacalcio. Tra questi rientra anche il nerazzurro Denzel Dumfries. Si sa, per le scommesse serve tempo, ma nel caso suo l’attesa ha poi ampiamente ripagato le aspettative. L’inizio di stagione dell’erede di Hakimi è stato contraddistinto da alti e bassi: prestazioni da urlo contro Bologna e Fiorentina e tanta fatica con Juventus e Sassuolo. Dumfries però ha dato sempre la sensazione di essere un valido giocatore a cui mancasse la scintilla per sbocciare definitivamente. Scintilla scoccata all’Olimpico contro la Roma. Da lì in avanti, il suo rendimento è salito vertiginosamente con ben tre reti in quattro partite di campionato. Al Fantacalcio, adesso se lo godono.

TOP IN DIFESA − Dumfries ha, infatti, chiuso il suo 2021 nerazzurro come uno dei tre migliori difensori al Fantacalcio per fantamedia. L’olandese è terzo in classifica a quota 6,9 al pari di Davide Calabria del Milan che ha però un numero di partite giocate decisamente minore (solo 10 contro le 16 dell’interista). Dumfries si trova alle spalle del tira-rigori genoano Mimmo Criscito (6,97) e del napoletano Kalidou Koulibaly (6,96). Ovviamente, si prendono in considerazione tutti quei giocatori che abbiano giocato almeno 3/4 del girone di ritorno.