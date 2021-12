Lautaro Martinez, capocannoniere all’Inter ma al Fantacalcio resta dietro

Lautaro Martinez è il miglior marcatore dell’Inter. Nonostante le tante reti messe a referto in questa stagione, al Fantacalcio non è nemmeno nella top-five

RECORD − Lautaro Martinez guida la classifica marcatori in casa Inter con 11 gol segnati in Serie A. Si tratta del miglior rendimento in carriera nel girone d’andata per il Toro che ha superato il record di 10 reti di due stagioni fa. Numeri importanti per il centravanti argentino che ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite (cinque di fila come l’Icardi del 2018). I trionfi con l’Inter e l’Argentina, così come il rinnovo di contratto, hanno responsabilizzato e fatto maturare il ragazzo di Bahia Blanca. Il feeling, inoltre, con Edin Dzeko è subito partito così come quello con l’amico Joaquin Correa.

FUORI DALLA TOP-5 − Nonostante gli ottimi numeri, Lautaro Martinez non si trova nei primissimi posti al Fantacalcio per fantamedia (categoria attaccanti). Con il suo 8,16, il Toro si posiziona al sesto posto. Il podio è occupato da Dusan Vlahovic (9,21), Ciro Immobile (9,07) e Giovanni Simeone (8,56). Davanti l’interista anche Duvan Zapata (8,5) e Mimmo Berardi (8,21). Si tratta tutti di giocatori che hanno giocato dalle 15 partite a salire nel girone d’andata.