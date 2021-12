Calhanoglu, protagonista all’Inter e al Fantacalcio: miglior centrocampista

Calhanoglu è stato on-fire in questi primi cinque mesi in nerazzurro. Numeri da urlo sia all’Inter che al Fantacalcio per l’ex giocatore del Milan (vedi intervista)

PROTAGONISTA − Se c’è un giocatore che ha cambiato volto al gioco dell’Inter questo è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. L’acquisto a zero più efficace e redditizio del 2021 ha incantato la platea nerazzurra in questi primi cinque mesi, totalizzando uno score a dir poco eccezionale: sei gol e sette assist in 17 partite di campionato. Il miglior inizio in carriera per Calhanoglu, il quale ha già superato il numero di marcature realizzate lo scorso anno con la maglia rossonera. Come Handanovic e Dumfries, anche Calhanoglu ha dovuto affrontare un breve periodo di difficoltà con qualche critica di troppo. Il suo rendimento è cambiato dal gol nel Derby, da lì in avanti è stato tutto in discesa.

TOP − Oltre agli interisti, Calhanoglu se lo godono anche al Fantacalcio. Numeri da capogiro per il turco che guida la classifica dei centrocampisti con la miglior fantamedia. Il giocatore dell’Inter ha totalizzato un bel 7,97 forte dei sei gol e sette assist realizzati. Lo seguono a ruota rispettivamente Lorenzo Pellegrini della Roma (7,75) e Fabian Ruiz del Napoli con un 7,73.