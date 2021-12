Di Marzio: «Inter viaggia a ritmi elevati. Scudetto? Tra nerazzurri e Milan»

Gianni Di Marzio ha parlato della corsa scudetto. Secondo l’ex allenatore, l’Inter sta viaggiando a grandi ritmi e insieme al Milan si contenderà il titolo fino alla fine

SCUDETTO − Di Marzio non ha dubbi sulla corsa al titolo: «E’ partita male, ma si sta riprendendo bene la Juventus. Scudetto? Quello mi sembra, onestamente, difficile. Perché l’Inter viaggia davvero a ritmi molto elevati. Per me lo scudetto se lo contenderanno Inter e Milan. Il Napoli non credo. Mi ha stupito in negativo contro Empoli e Spezia: forse le seconde linee non sono all’altezza delle prime».

Fonte: TuttoJuve.com