Fantacalcio Inter, i tre giocatori per ruolo con la miglior media voto

Fantacalcio e Serie A al riposo dopo quattro mesi di fuoco. Inter protagonista in entrambi i fronti grazie alle ottime statistiche dei suoi giocatori. Chi sono i migliori in assoluto per ruolo nella rosa nerazzurra?

PROTAGONISTA − Il 2021 nerazzurro è da ricordare. Oltre allo scudetto portato a casa dopo un decennio, l’Inter ha chiuso l’anno al primo posto e col platonico titolo di campione d’inverno in tasca. Sia per gol fatti (104 nell’anno solare) che per punti totalizzati (+5 dallo scorso anno), i nerazzurri hanno stupito. Inter protagonista non solo in Serie A ma anche al Fantacalcio. In questo girone d’andata, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno chiuso al top per fantamedia (Handanovic, Dumfries, Calhanoglu e Lautaro Martinez), distinguendosi come i migliori o quasi nel loro ruolo. Entrando nello specifico della rosa nerazzurra, sono tre invece i giocatori per ruolo che hanno totalizzato la miglior media voto (da Fantacalcio.it).

Miglior media voto tra i giocatori dell’Inter al Fantacalcio.

I MIGLIORI − Se la fantamedia al Fantacalcio è la media voto ‘evoluta’, ossia quella al lordo dei bonus (gol, assist, rigore parato) e dei malus (cartellini, rigore sbagliato) ottenuti, la media voto è invece la votazione ‘pura’. Ossia quella esente da bonus/malus che fa capire effettivamente il rendimento di un giocatore. Da questo punto di vista, sono tre i giocatori che si sono distinti all’Inter nel girone d’andata: Milan Skriniar, Nicolò Barella ed Edin Dzeko. Il primo ha raggiunto una media voto pari al 6,29 in 17 partite disputate. Lo slovacco è stato il migliore della retroguardia difensiva nerazzurra, davanti ad Alessandro Bastoni (6,26) e Federico Dimarco (6,25). A centrocampo, c’è Nicolò Barella. Il sardo non solo ha la miglior media voto – 6,65 – di tutto il centrocampo dell’Inter ma anche dell’intera Serie A. In attacco è Dzeko a detenere la miglior media voto con il suo 6,47.