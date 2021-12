Zaccheroni: «Inter, misuro rendimento Perisic. Liverpool? Ce la può fare»

Alberto Zaccheroni ritiene l’Inter la squadra più consapevole del campionato. Ciò lo si può notare dal rendimento di Perisic. Poi una battuta sul Liverpool

CONSAPEVOLEZZA − Zaccheroni non ha dubbi sulla squadra più in forma in Italia: «Ho visto alti e bassi un po’ in tutte le squadre. C’è stata qualche fiammata ma adesso l’unica che ha un percorso regolare mi sembra l’Inter che ha acquisito la consapevolezza di essere forte. Sono liberi di testa, sono in una fase positiva e poi vedo che Simone Inzaghi sta facendo ruotare bene i suoi giocatori e anche quelli che entrano dalla panchina hanno entusiasmo e rendono al massimo. Si intravede quell’aria positiva che nelle altre squadre non c’è. Tutte le altre hanno alti e bassi e dico tutte, nessuna ha ancora trovato la quadra».

CHAMPIONS LEAGUE − Sulla sfida contro il Liverpool, Zaccheroni ha fiducia: «L’Inter invece sta viaggiando a gonfie vele perché lì la chimica tra il mister e i giocatori è scattata, gli ha liberati un po’ mentalmente e stanno facendo benissimo. Io l’andamento dell’Inter lo misuro da Ivan Perisic, dal suo rendimento, per me lui è il termometro dell’umore della squadra nerazzurra. Con il Liverpool non la vedo affatto spacciata, anzi, sono due partite e dunque può succedere di tutto. L’Inter è solida, ha certezze, ha qualità e dunque ce la può fare assolutamente».

INFORTUNI − Si tratta di una variabile che può incidere per Zaccheroni: «Assolutamente sì. Quando ero all’Inter si vociferava che ci fossero tanti infortuni per “colpa” dell’eccessiva umidità di Appiano Gentile, idem quando ero alla Juventus si dava la colpa degli infortuni all’umidità e ai terreni di Vinovo. In realtà non è mai così, quando ci sono tensioni si è più inclini agli infortuni se tutto gira bene invece i giocatori non si fanno male nella stragrande maggioranza dei casi».

Fonte: Il Giornale − Marco Gentile