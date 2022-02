Dzeko insostituibile anche in Inter-Liverpool, Inzaghi ha il suo Stakanov

Inter-Liverpool ha visto tra i suoi titolari Dzeko. Inzaghi in questo periodo sta puntando forte sul bosniaco, facendolo giocare sempre.

ANCORA TITOLARE – Eccoci di nuovo qui. Inzaghi chi ha scelto come titolare in attacco contro il Liverpool? Dzeko. Verrebbe da dire ovviamente visto il periodo. In questo momento infatti il tecnico ha una certezza assoluta, il suo numero nove. E non ha alcuna intenzione di rinunciarci. Nemmeno a gara in corso, o quasi.

SPREMUTO – I numeri parlano chiaro. Dzeko col Liverpool è partito dal primo minuto. Come nelle altre tre gare precedenti, con Milan, Roma e Napoli. E solo in Coppa Italia è stato sostituito, trovando 14 minuti di riposo. Sono 346 minuti totali in undici giorni. Lo Stakanov di Inzaghi.

RIFERIMENTO OFFENSIVO – Sostanzialmente, dal rientro dalla sosta il bosniaco non si è mai fermato. Una scelta precisa del tecnico. Mai messa in discussione né per farlo riposare né per scelta tecnica. Nemmeno a partita in corso, tranne nell’unica gara che sul 2-0 poteva considerarsi chiusa. Dzeko in questo momento è il riferimento assoluto dell’attacco dell’Inter. E Inzaghi non ci rinuncia mai.