Dzeko l’insostituibile, anche col Napoli Inzaghi punta forte sul bosniaco

Napoli-Inter ha visto Dzeko tra i suoi protagonisti. Inzaghi lo ha scelto ancora una volta titolare, e il numero nove ha ripagato la fiducia con gol e presenza.

TURNOVER? LA PROSSIMA VOLTA – Chi si aspettava una panchina per Dzeko in Napoli-Inter è rimasto deluso. Al Maradona il bosniaco è partito titolare ed ha giocato fino alla fine senza sostituzioni. Inzaghi in questo momento della stagione ha evidentemente una certezza in attacco, che è il suo numero nove. E non ha nessuna intenzione di rinunciarci. Aspettarsi del riposo non era un atto di lesa maestà. Il numero 9 aveva già affrontato da titolare Milan e Roma, tra sabato e martedi. Per 90 e 76 minuti. Al terzo big match in una settimana precisa, con gli ottavi di Champions in programma mercoledì, ci poteva stare una rotazione. Inzaghi invece non ha fatto calcoli. Mandando ancora in campo il giocatore che ritiene fondamentale per il suo gioco.

PRESENZA E TIRI – Dzeko non ha giocato la sua miglior partita della stagione. Ma la sua presenza è stata ancora una volta determinante. La sua heatmap presa da Whoscored fa capire che si è mosso, ma la difesa del Napoli gli ha reso decisamente la vita difficile:

Secondo i dati del report della Lega Serie A il numero 9 è giocatore che ha ricevuto più pressione dai difensori avversari. E per uscirne ha dovuto correre molto: quinto per km percorsi dell’Inter con 10,907, quinto assoluto della gara. I suoi tocchi in totale sono stati 38, non un numero straordinario per lui, con 24 passaggi di cui 17 realizzati. Potete vederli in questa grafica di Whoscored:

Dzeko ha fatto da riferimento sulla trequarti, svariando su tutto il fronte offensivo. Con un merito: il bosniaco ha prodotto la totalità dei tiri in porta della squadra. Su 3 tiri 2 volte ha inquadrato lo specchio. Segnando alla seconda.