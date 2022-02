Accordo Inter-Moncler fa ‘arrabbiare’ Nike. Cosa potrebbe succedere?

L’Inter è uscita dal Maradona di Napoli con un punto prezioso. La squadra nerazzurra però si potrebbe ritrovare in mezzo a un pasticcio legato agli accordi di sponsorizzazione, in particolare con Nike e Moncler. Ecco ciò che è emerso.

ACCORDI – L’Inter ha pareggiato 1-1 a Napoli contro la formazione di Spalletti. Un punto prezioso per i nerazzurri in quanto tengono lontana la squadra partenopea. Poco fa però Calcio e Finanza ha pubblicato un articolo in cui viene esposta una possibile battaglia tra sponsor. L’Inter infatti, non molto tempo fa, ha stipulato un accordo con Moncler per vestire la squadra nerazzurra nell’abbigliamento formale, scarpe comprese (vedi articolo). Una cosa che non sembra essere andata giù a Nike. Calcio e Finanza ha visionato questi documenti ed ecco la risposta dell’Inter. «In base all’accordo di sponsorizzazione con Nike, potremmo stipulare accordi con marchi di abbigliamento e calzature limitati all’abbigliamento formale e alle scarpe formali».

CONSEGUENZE – Cosa potrebbe succedere dunque? Ecco gli scenari proposti dall’Inter. «A seguito della firma dell’accordo di sponsorizzazione con Moncler, Nike ci ha formalmente comunicato che intende ridurre la commissione base di 1 milione di euro all’anno a titolo di compensazione per la rinuncia a tale limitazione e per aver consentito l’accordo di sponsorizzazione con Moncler. Attualmente stiamo discutendo con Nike poiché riteniamo che il nostro rapporto con Moncler sia pienamente conforme ai termini dell’accordo di sponsorizzazione esistente con Nike. Ma non possiamo escludere che Nike tenti di trattenere tale importo dal pagamento della commissione di base in futuro. O tenti di cercare qualsiasi altro rimedio».

Fonte: Calcio e Finanza