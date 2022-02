De Vrij, che succede? Col Napoli altro errore difensivo dell’olandese

Napoli-Inter ha visto tra i suoi protagonisti Stefan de Vrij. In negativo però. Il difensore olandese sta vivendo una stagione sotto ai suoi standard.

ANNO DIFFICILE – La centralità di de Vrij nella difesa dell’Inter non è mai stata messa in discussione. Sia come ruolo effettivo che come importanza nel reparto. Che la sua riserva sia un giocatore più di spogliatoio che di campo Ranocchia è una conferma pratica. Pure molto evidente. Del resto parliamo del leader di uno dei migliori reparti arretrati della Serie A ormai da quattro anni. Che due anni fa è stato nominato miglior difensore della stagione. Tutto questo non è cambiato, sia chiaro. Ma il rendimento dell’olandese in questa stagione non è quello a cui ha abituato. E col Napoli è arrivato un altro passo falso.

RENDIMENTO IN CALO – De Vrij in questa stagione non è partito proprio al top. Come se dovesse togliersi della ruggine aggiuntiva. Qualche errorino, la sensazione di poca brillantezza. Poca concentrazione in alcune giocate. E si è anche infortunato, lasciando a Ranocchia più spazio di quello a cui siamo abituati. Nel 2022 però ha fatto un nuovo passo. Nella direzione sbagliata. Pensate al gol di McKennie in Supercoppa. L’olandese appare indeciso e lascia la forte impressione di poter fare di più. Ma tra Milan e Napoli il calo è diventato evidente. Col numero sei direttamente negli highlights dei gol subiti.

BISOGNO DI RITROVARSI – La discesa nella curva di rendimento di de Vrij in questa stagione è lenta ma costante. Il suo rendimento altalenante è stato per la maggior parte della stagione coperto dalla crescita, non costante ma esplosiva, di Skriniar e Bastoni. Le crepe viste tra Juventus e Milan, per rimanere ai casi più recenti ed evidenti, sono diventate una spaccatura nel muro contro il Napoli. Forse non a caso in Coppa Italia Inzaghi aveva deciso di dargli un turno di riposo. L’olandese è in un periodo di scarsa brillantezza. E ha bisogno di ritrovarsi, ricaricare le batterie.