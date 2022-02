Bastoni, domani il ricorso contro la squalifica: l’Inter chiede uno sconto – CdS

L’avvocato dell’Inter, Capellini, domani discuterà di fronte alla Corte Sportiva di appello il ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Bastoni.

L'obiettivo chiaramente, è quello di ottenere lo sconto di un turno (sostituito con una multa), visto che l'espressione rivolta all'arbitro e ai suoi collaboratori – secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport -, non era né minacciosa né volgarmente offensiva. In questo caso Bastoni sarebbe a disposizione di Simone Inzaghi già per la sfida di domenica contro il Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti