Kessie, Milan lontano. Inter, ed altri 4 club, pronti al colpo a zero – TS

Kessie è sempre più lontano dal Milan. Una partenza a parametro zero non sembra più così improbabile: Inter, ed altri quattro club, pronti all’assalto

OPPORTUNITA’ – Franck Kessie sembra essere destinato a lasciare il Milan. I discorsi sul rinnovo sono bloccati e, secondo il Tuttosport, non esistono molti margini di trattativa. Alla corsa per il 25enne ivoriano si è iscritta anche l’Inter, ingolosita dalla possibilità di strappare, dopo Calhanoglu, un altro giocatore funzionale ai cugini a parametro zero. Il club nerazzurro, scrive il quotidiano, insiste sugli affari a zero anche a causa della situazione di Suning, che ha risolto i problemi di liquidità ma non può permettersi esborsi enormi per i cartellini. La dirigenza nerazzurra dovrà ponderare le richieste dell’entourage di Kessie, che richiede uno stipendio superiore ai 7 milioni bonus compresi. Alla corsa per l’ivoriano, inoltre, si sono iscritti anche altri club: il Tottenham di Conte, il Barcellona, il Liverpool ed il Paris Saint-Germain.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi