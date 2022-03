Dzeko ha il Torino nel mirino: è fresco dopo oltre una settimana di riposo

Dzeko dopo aver saltato la trasferta di Anfield ha il Torino nel mirino. Il bosniaco si presenta alla sfida dopo una settimana di riposo.

ASSENTE INSOLITO – Liverpool-Inter ha visto una scelta tattica inconsueta da parte di Inzaghi. Per farla breve, non ha giocato Dzeko. Un totem assoluto per il tecnico, che nel 2022 lo ha mandato in panchina solo tre volte. Di cui una con l’Empoli in Coppa Italia la notte del turnover totale e una con la Lazio a causa del Covid. Insostituibile insomma. Quindi anche spremuto da un minutaggio al limite dell’insostenibile. Ma ad Anfield ha riposato. 90 minuti filati in panchina. Il che lo riconsegna fresco per il Torino.

RIPOSO NECESSARIO – La sfida con gli uomini di Juric non sarà semplice. Ci si aspetta una battaglia fisica. E nel cuore della difesa aspetta Bremer, uno dei migliori difensori in Serie A. Insomma, servirà il miglior Dzeko. Il numero nove ha ricaricato le pile. Una cosa che non gli è successa praticamente mai in stagione. Il che permette a Inzaghi di riproporre titolare il suo totem al meglio della forma.

VOGLIA DI RISCATTO – Un po’ come Barella, il bosniaco avrà energie fisiche e nervose da sfogare sul Torino. La panchina ad Anfield gli avrà lasciato una scintilla dentro. Che unita al riposo potrebbe mostrare un Dzeko finalmente tirato a lucido. La Salernitana lo ha sbloccato. Ora ci si aspetta un ulteriore passo in avanti.