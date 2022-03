Inter-Cagliari Primavera, formazioni ufficiali: ecco le scelte di Chivu

L’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu dopo la vittoria per 0-1 nell’infrasettimanale contro l’Hellas Verona grazie alla rete del capitano Mattia Sangalli, torna subito in campo per la ventiquattresima giornata del Campionato Primavera 1. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI – Inter-Cagliari Primavera, le due squadre occupano in questo momento il terzo posto in classifica a quota 39 punti (i rossoblù però hanno una partita ancora da recuperare). Di seguito le scelte di Cristian Chivu e di Alessandro Agostini, tecnico degli avversari.

INTER: 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 23 Moretti, 19 Silvestro; 14 Fabbian, 4 Sangalli, 18 Nunziatini; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 38 Carboni V. A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 3 Cortinovis, 6 Carboni F., 16 Cecchini Muller, 22 Abiuso, 25 Grygar, 26 Mirarchi, 27 Dervishi, 30 Owusu, 35 Zuberek, 37 Peretti

Allenatore: Cristian Chivu

CAGLIARI: 1 D’Aniello; 2 Zallu, 4 Palomba, 5 Conti, 6 Iovu, 8 Kourfalidis, 20 Ceter, 26 Cavuoti, 27 Tramoni, 30 Secci, 37 Luvumbu. A disposizione: 12 Lolic, 24 Fusco, 14 Corsini, 16 Schirru, 21 Pulina, 23 Astrand, 28 Sulis, 29 Murru, 33 Yanken, 36 Deriu

Allenatore: Alessandro Agostini

Arbitro: Francesco Luciani (sez. Roma 1)

Assistenti: Feraboli – Iacovacci