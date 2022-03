Padovan: «Scudetto? Vedo lotta fra Inter e Milan. Il Napoli…»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, che sfiderà domenica il Torino in trasferta. Il giornalista si concentra sulla lotta scudetto in Serie A

LOTTA – Giancarlo Padovan ha parlato a proposito dell’Inter e della lotta scudetto in Serie A: «La vittoria del San Paolo sul Napoli del Milan ha riportato i rossoneri non solo in testa, ma in auge. Per lo scudetto adesso vedo una lotta fra Inter ed i rossoneri, nonostante io avessi sempre propugnato il favore per il Napoli, i partenopei hanno fatto un autogol clamoroso perdendo in casa. Marzo è un mese crudele, può regalare qualche scivolone, ma penso che i rossoneri abbiano voglia di fuggire oggi».