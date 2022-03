In Torino-Inter torna Barella e la presenza può essere determinante

Torino-Inter vedrà Barella regolarmente presente a centrocampo. E la sua presenza può tornare a fare la differenza.

RITORNO DALLA SQUALIFICA – Inzaghi ha giocato Liverpoo-Inter senza una pedina determinante. Parliamo di Nicolò Barella, un titolare assoluto dei nerazzurri che aveva ancora una giornata di squalifica da scontare in Champions League. Un’assenza per nulla banale, forse troppo poco sottolineata. Col Torino il sardo sarà al suo solito posto. E il suo ritorno deve fare la differenza.

RECUPERATO – Barella ha vissuto un periodo poco brillante. E forse a livello di testa le conseguenze del rosso col Real Madrid hanno pesato. Fatto sta che proprio attorno al periodo della doppia sfida col Liverpool il centrocampista è apparso fuori giri. Impreciso, pasticcione, nervoso. Con la Salernitana però si è ripreso. E ha ripreso le redini dell’Inter. Il ricordo di quella grande prestazione è ancora fresco. Il Torino è nel mirino.

DIMOSTRARE SUL CAMPO – Barella arriverà a Torino-Inter dopo quasi dieci giorni senza giocare. Un riposto straordinario per uno stakanovista come lui. Che gli permetterà di essere tirato a lucido per la sfida con gli uomini di Juric. Che si annuncia dura, fisica, giocata su corsa e pressing. L’Inter senza il suo numero 23 ha vinto in Champions League. Ora sta al sardo far capire quanto può essere ancora meglio la squadra con lui in mezzo al campo.