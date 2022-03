Brozovic, la sua presenza è fondamentale. Anche con una gamba sola

L’Inter lavora in vista della trasferta di Torino contro granata di Ivan Juric. Una presenza fondamentale sarà quella di Marcelo Brozovic. Il croato, uscito acciaccato dalla sfida di Liverpool, sta recuperando e proverà ad esserci con i granata.

PRESENZA – L’Inter non può fare a meno del suo faro: Brozovic. Il croato ci deve essere, anche con una gamba sola, perché è semplicemente insostituibile. Al suo posto Inzaghi ha provato a schierare vari giocatori ma gli esperimenti sono falliti uno dietro l’altro. Senza il suo regista l’Inter non è l’Inter e Inzaghi lo sa. Ecco perché il tecnico farà di tutto pur di averlo in campo domenica contro il Toro senza ovviamente prendersi nessun rischio del caso. Ma Brozovic, anche con una gamba, saprebbe fare alla grande il suo lavoro.