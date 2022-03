Inzaghi, senza Brozovic come reagisci? Gli esperimenti sono falliti tutti

L’Inter prepara la sfida di domenica contro il Torino. I nerazzurri vogliono continuare a correre verso lo scudetto con la sfida a Napoli e Milan che è apertissima. Inzaghi potrebbe non avere Marcelo Brozovic domenica, sarà decisivo l’allenamento di domani (vedi articolo), ma in caso che soluzione attuerebbe?

FATTORE – L’Inter, nel peggiore dei casi, potrebbe presentarsi a Torino contro i granata di Ivan Juric senza Brozovic. Il faro dei nerazzurri è uscito martedì sera acciaccato dalla sfida contro il Liverpool anche se gli esami strumentali hanno dato esito negativo e fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. In dubbio però c’è la partita di domenica con il Toro. Inzaghi sicuramente, prima di rischiarlo e magari perderlo a lungo, non lo manderà in campo. Questo però costringerebbe l’allenatore a trovare una soluzione funzionante. Senza il suo regista, anzi, l’unico regista della rosa, gli esperimenti nel passato sono falliti tutti. Vecino contro l’Empoli in Coppa Italia, Barella contro il Sassuolo in campionato: tutti giocatori che non hanno fatto bene in quel ruolo. Senza Brozovic dunque potrebbe arrivare una svolta tattica? La soluzione potrebbe essere quella o di avanzare Calhanolgu alle spalle di Dzeko e Lautaro Martínez o quella di inserire Sanchez con Calhanoglu in mediana al fianco di Barella. La speranza di tutti è ovviamente che Brozovic sia in campo regolarmente, senza grattacapi.