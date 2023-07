Dumfries finito nel dimenticatoio: cosa ne sarà del numero 2 dell’Inter?

Dumfries non è più oggetto di trattative di calciomercato in casa Inter ma questo è solo ciò che viene proposto a livello mediatico. In realtà la situazione legata al futuro dell’esterno destro olandese non è cambiata molto rispetto a qualche mese fa, anche se non se ne parla più in modalità no-stop. Essere finito nel dimenticatoio non stoppa le strategie nerazzurre

TRATTATIVA MEDIATICA – C’è stato un periodo in cui Denzel Dumfries era costantemente sulla bocca e sulla penna di tutti. Un periodo in cui la prima pagina del calciomercato vede il numero 2 dell’Inter protagonista. Quel periodo è, senza alcuna sosta, giugno 2022-maggio 2023. Un anno intero. Dumfries vive virtualmente con le valigie pronte, già in mano, in attesa di nuova destinazione. Le voci si stoppano solo quando l’Inter inizia a vincere anche grazie alle prestazioni del suo quinto destro olandese, arrivando fino a Istanbul. Dal punto di vista del bombardamento mediatico si chiama banalmente tregua. Ma che ne sarà del futuro di Dumfries all’Inter? Il ruolo di “plusvalenza certa” non può cambiare all’improvviso, sebbene si stia andando in altre direzioni.

Rivoluzione Inter in sede di calciomercato

CESSIONI REALI – L’Inter sta sistemando il suo bilancio attraverso altre operazioni importanti che lasciano momentaneamente fuori Dumfries. La più impattante sarà quasi sicuramente la cessione al Manchester United di André Onana, che sembra ormai imminente. Anche il mancato rinnovo di Milan Skriniar, finito a parametro zero al Paris Saint-Germain, impatta notevolemente sui costi, almeno per quanto riguarda il monte ingaggi. L’addio di Marcelo Brozovic, finito all’Al-Nassr, dà solo il via all’opera. Nel discorso rientra anche Romelu Lukaku, ma con la speranza di cambiare la prospettiva: l’Inter vuole riportarlo a casa per riprendere il progetto tecnico-sportivo stoppato due anni fa sostituendo quindi Edin Dzeko, accasatosi al Fenerbahce. Un sacrificio per reparto che lascia il dubbio sulle corsie laterali: se in uscita c’è Robin Gosens, Dumfries resterà a Milano?

Inter, lo scenario in caso di addio di Dumfries

SITUAZIONE AGGIORNATA – In realtà la posizione del classe ’96 olandese all’Inter oggi è più in bilico di prima. Solo che non se ne parla abbastanza. L’uscita di scena per fine prestito del backup Raoul Bellanova, oggi al Torino, obbliga l’Inter a investire su un nuovo esterno destro. In teoria un vice-Dumfries, a meno che il mercato non offra qualcosa di più interessante. E in quel caso non è da escludere che Matteo Darmian venga riportato a centrocampo dopo il semestre da terzo destro in difesa. La nuova mediana a disposizione di Simone Inzaghi, con la novità Davide Frattesi, è piuttosto leggero dal punto di vista fisico. Dumfries è il profilo di “peso” che ridà un po’ di equilibrio in attesa del Lukaku-ter o comunque di vedere all’opera Marcus Thuram in attacco. L’impressione è che il futuro di Dumfries, nel caso in cui arrivi un’offerta adeguata nelle prossime settimane, possa essere legato tanto al colpo post-Skriniar in difesa quanto alla potenziale occasione in entrata sulla fascia destra. Dopo il colpo Frattesi la rivoluzione dell’Inter non guarda in faccia nessuno: se c’è la possibilità di monetizzare oggi più di quanto si potrà fare idealmente tra dodici mesi, meglio sfruttare il trend. Dumfries al momento è un titolare indiscusso per l’Inter ma ha più estimatori e il mercato estivo chiude a stagione già iniziata…