Lukaku, altre squadre su di lui! Per l’Inter doppia preoccupazione

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter, ma altre squadre hanno messo gli occhi su di lui. Anche in Italia. E più passa il tempo, più per i nerazzurri diventa una fonte di doppia preoccupazione.

VOLONTÀ CHIARA – Romelu Lukaku vuole continuare ad essere un giocatore dell’Inter. E la volontà è reciproca da parte del club. Il Chelsea, proprietario del cartellino del belga, ne è consapevole, ma non per questo è disposto a concedere sconti. Tanto da continuare a rifiutare le offerte contenute dei nerazzurri. E più il tempo passa, più altri club sondano il terreno per ingaggiare il belga. Tra questi, anche la Juventus secondo le ultime indiscrezioni. Un rumor di mercato che non spaventa l’Inter, ma che aggiunge un ulteriore motivo di preoccupazione a quello già noto.

LEGGE DI MERCATO – A prescindere dalle voci di mercato, il Chelsea ha posto condizioni chiare per liberarsi di Lukaku. Lo farà solo per un’offerta di almeno 40 milioni di euro, e con valenza a titolo definitivo. L’Inter è conscia di questa richiesta, e sta continuando a studiare una formula che possa avvicinarsi il più possibile a queste condizioni. Sulle quali i Blues non sono disposti a trattare, considerando che hanno già rifiutato 60 milioni di euro dall’Al-Hilal per BigRom, che vuole solo l’Inter. Se però altri club continuano a manifestare interesse per il belga, il prezzo del suo cartellino non potrà scendere troppo. Complicando i piani nerazzurri, anche da un altro punto di vista.

LOTTA CONTRO IL TEMPO – Nonostante l’ingaggio di Marcus Thuram, l’attacco dell’Inter non è un reparto completo. E la permanenza/ritorno di Lukaku è fondamentale per Simone Inzaghi. Tuttavia il Chelsea non ha alcuna fretta di vendere. Perciò il fattore tempo grava tutto sulle spalle dei nerazzurri. Che difficilmente riusciranno ad avere il gigante belga in ritiro dal primo giorno, come lo scorso anno. E che al tempo stesso non hanno alcun piano B per compensare il mancato (terzo) arrivo di Lukaku. E il ricavato dalla cessione (sempre più vicina) di André Onana non è sufficiente a reperire profili simili sul mercato. L’Inter sta finendo con le spalle contro il muro di Stamford Bridge: Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno essere bravi a concludere l’affare incidendo il meno possibile sulle casse del club. Pianificando già le prossime mosse, su Lukaku e non solo.