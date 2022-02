Dumfries-Darmian, la differenza ormai è evidente

L’Inter ha perso contro il Sassuolo ma ha già la mente al prossimo impegno. Venerdì infatti c’è una sfida insidiosa contro il Genoa che permetterebbe ai nerazzurri di ripartire in campionato. Sulla fascia destra Simone Inzaghi deve scegliere tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian anche se la differenza ormai è evidente.

DIFFERENZA – Se all’inizio del campionato l’Inter aveva trovato continuità con Darmian titolare a destra, ora le carte in tavola si sono mescolate. Dumfries, dopo un normale periodo di adattamento, si è preso di forza la fascia destra sfruttando a pieno l’assenza di fine 2021 del numero 36 nerazzurro. L’esterno olandese ha infatti capito il gioco della Serie A e soprattutto ha cominciato a mettere in campo le sue qualità: fisico e corsa. Una cosa che contro il Sassuolo è mancata a Darmian. Il laterale infatti, partito dal primo minuto, ha sofferto troppo la spinta a sinistra dei neroverdi senza mai di fatto rendersi pericoloso davanti. Le cose sono andate decisamente meglio con Dumfries che, quantomeno, ha tenuto a bada Kyriakopoulos. La differenza al momento tra i due è evidente e, visto il passo falso contro il Sassuolo, Inzaghi non può più permettersi nessuna sorta di turnover.