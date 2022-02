Genoa, tifosi sul tetto di un vaporetto dopo il Venezia: scatta il Daspo – SM

Un gruppo di tifosi del Genoa, dopo la partita disputata contro il Venezia, si è arrampicato sul tetto di un vaporetto che li stava trasportando verso piazzale Roma. Scatta il Daspo per loro. L’Inter sfiderà il Genoa venerdì alle 20:45 al Marassi.

DASPO IN ARRIVO – Curioso episodio dopo Venezia-Genoa, secondo quanto riportato da Sportmediaset, un gruppo di tifosi rossoblù, al termine della partita, si è arrampicato, bandiere alla mano, sul tetto del vaporetto. Gli agenti di polizia che stavano scortando il mezzo, infatti, hanno fatto scendere subito i supporter del Genoa, per poi identificarli. Per loro si prospetta un Daspo di almeno due anni.

Fonte: Sportmediaset