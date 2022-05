Dimarco di nuovo titolare? La scelta sono anche i calci piazzati – CdS

L’Inter oggi alle 18:45 riceve l’Empoli a San Siro con i nerazzurri che devono vincere per mettere pressione al Milan. Contro i toscani, come successo nelle ultime partite ma anche all’andata, ci sarà Federico Dimarco titolare.

FATTORE – Dimarco ormai è diventato una certezza di questa squadra come braccetto di difesa. Il 32 nerazzurro, con i vari forfait di Bastoni, si è preso la maglia da titolare. Certo, la fisicità non è il suo forte come ammirato a Bologna ma comunque con il mancino e la corsa riesce a compensare. Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe affidarsi ancora a lui oggi contro l’Empoli visto anche il piede educato sui calci piazzati. Questo è un fattore da non dimenticare perché con Calhanoglu la batteria dei calciatori è veramente di alto livello.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti