Inter, tutto in sei giorni. Inzaghi può entrare nella storia del club – TS

L’Inter ha di fronte sei giorni di fuoco, che possono essere decisivi per il finale di stagione. Inzaghi insegue due obiettivi: Scudetto e Coppa Italia. Con la vittoria di entrambi può entrare nella storia del club

DECISIVI – L’Inter ha di fronte a se sei giorni potenzialmente decisivi per il giudizio della sua stagione. I nerazzurri, infatti, inseguono ancora l’obiettivo scudetto, per cui sarà fondamentale battere l’Empoli nella sfida in programma questa sera. Poi domenica sarà il momento di sedersi sul divano e sperare in buone notizie da Verona, dove l’Hellas affronterà il Milan. Infine, mercoledì, la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Se Inzaghi dovesse conquistare entrambi i trofei, considerando anche la conquista della Supercoppa a gennaio, conquisterebbe un “tripletino”, scrive Tuttosport, che lo isserebbe nell’olimpo degli allenatori nerazzurri. Di contro, un esito negativo non renderebbe la stagione dell’Inter fallimentare ma lascerebbe una sensazione amara, da incompiuti.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini