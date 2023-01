Dimarco, contro il Napoli la sua missione è compiuta: decisivo con l’assist

Federico Dimarco riesce a essere decisivo anche contro il Napoli, realizzando l’assist decisivo per il gol di Edin Dzeko. Il 32 nerazzurro si conferma importante nello scacchiere di Inzaghi

MISSIONE RIUSCITA – Ieri Federico Dimarco è riuscito in quella che era la sua missione principale, ovvero quella di sfornare cross per le torri nerazzurre (qui il focus a riguardo). Quando ha avuto la possibilità di colpire, il 32 nerazzurro ha creato una parabola perfetta per la testa di Edin Dzeko, che ha messo in rete l’invito del classe ’97. Oltre agli assist, Dimarco ha avuto anche ben due occasioni per segnare. La prima, su una gran palla di Lukaku, viene buttata fuori. La seconda invece arriva dopo un tiro di Barella strozzato, la palla arriva all’esterno mancino che la tira addosso a Meret. L’errore diventa meno pesante nel momento in cui il quarto uomo indica la posizione di fuorigioco. In ogni caso, il numero 32 si sta rivelando fondamentale per questa squadra. Dopo la prestazione con l’Atalanta, Dimarco si è riconfermato un giocatore importante per la rosa nerazzurra. E in attesa del miglior Gosens, con il quale si potrebbe imbastire una staffetta, Inzaghi si coccola l’ex Hellas Verona. Nel frattempo, grazie a lui l’Inter recupera 3 punti sul Napoli capolista, fino a ieri imbattuto.