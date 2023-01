Dimarco, in Inter-Napoli il compito di servire le torri nerazzurre

Federico Dimarco partirà titolare questa sera nella sfida tra Inter e Napoli. Il numero 32 nerazzurro avrà un compito importantissimo

PALLA ALLE TORRI – Federico Dimarco questa sera potrebbe essere molto importante per lo sviluppo della partita tra Inter-Napoli. Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare dal 1′ sia Dzeko che Lukaku, due giocatori dalle grandi doti fisiche. Entrambi andranno sicuramente ad attaccare l’area cercando di sfruttare i loro centimetri. A loro potrebbe aggiungersi anche Dumfries, che è solito attaccare il secondo palo. Il ruolo di Dimarco diventa quindi importantissimo. Con il suo mancino, il numero 32 dovrà cercare di sfornare più cross possibili dentro l’area per cercare di servire al meglio le torri nerazzurre. Occhio poi alle palle inattive, che nei big match possono sempre fare la differenza. L’esterno nerazzurro ha realizzato quest’anno già un gol su calcio di punizione. Oltre a questo, potrebbe rendersi pericoloso anche con eventuali calci d’angolo. In definitiva, Dimarco potrebbe avere un ruolo di primo piano nel match di questa sera, a dir poco fondamentale per i nerazzurri. L’ex Hellas Verona potrebbe rivelarsi decisivo, come lo è stato anche nell’ultimo – e unico – big match vinto dai nerazzurri, ovvero quello contro l’Atalanta. Alle torri nerazzurre serve qualcuno che le riesca a servire, e l’esterno mancino sembra essere l’uomo giusto.