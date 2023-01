Brazao ‘nuovo acquisto’: c’è il numero di maglia! Indizio per Inter-Napoli?

Brazao a dicembre è tornato a far parte del gruppo dopo una lunga assenza dovuta ad una serie di infortuni. Il giovane portiere ha anche disputato uno spezzone di amichevole contro il Real Betis. L’Inter oggi affronta il Napoli a San Siro nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A e il brasiliano potrebbe essere in panchina: c’è un indizio

FORZE NUOVE – Gabriel Brazao ha finalmente ritrovato l’Inter dopo un lungo periodo di assenza. Il giovane portiere si è rivisto a Malta, dove la squadra di Simone Inzaghi ha svolto un mini ritiro e ha disputato anche uno spezzone di amichevole contro il Real Betis. Oggi la squadra nerazzurra affronta il Napoli nel match in programma alle 20.45 a San Siro e Brazao potrebbe essere tra i convocati: l’indizio è il numero di maglia, ovvero il 31 (differente dal 55 indossato durante le amichevoli di dicembre). Inoltre l’Inter può tranquillamente aggiungere Brazao in lista Serie A senza dover rinunciare ad altri per questioni di spazio. Può essere lui il “nuovo acquisto” di gennaio?