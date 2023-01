Curva Nord, prove di disgelo con Lukaku: cori e applausi per lui in Inter-Napoli

Romelu Lukaku ieri è partito fortissimo dopo due mesi di assenza, creando scompigli soprattutto i primi minuti alla difesa del Napoli. Bello il gesto della Curva Nord durante la sua uscita dal campo in Inter-Napoli. Per la prima volta cori e applausi dopo il suo ritorno.

DOPPIO CORO – Romelu Lukaku non sarà ancora in condizione, ma in Inter-Napoli nonostante non giocasse una partita ufficiale da oltre due mesi, è riuscito comunque a ritagliarsi i suoi spazi soprattutto nel primo tempo. Una forza di sacrificio che evidentemente è stata apprezzata dai tifosi della Curva Nord, che in estate aveva accolto il suo ritorno con freddezza. Ieri a San Siro per la prima volta sono arrivati cori (ripetuto due volte e mai fatto finora) per l’attaccante belga, che ha ringraziato e poi uscito fra gli applausi.