FOTO – Onana: «Inter-Napoli, quando San Siro ruggisce tutto è possibile»

Andre Onana, portiere dell’Inter, è soddisfatto per la vittoria ottenuta nella serata di ieri a San Siro contro il Napoli.

SAN SIRO – Importante successo per l’Inter ieri sera nel big match di campionato contro il Napoli. Grazie a questa vittoria la squadra nerazzurra ha ridotto il proprio svantaggio dalla capolista a otto lunghezze. Tre punti conquistati grazie anche al sostegno, sempre presente, da parte dei propri tifosi a San Siro (e non solo), come sottolinea anche Andre Onana nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nel contenuto, oltre a due sue foto, il portiere camerunense ha condiviso il seguente messaggio. “Quando San Siro ruggisce, tutto è possibile. Grazie per il vostro sostegno, rimaniamo concentrati sul nostro percorso. 🦁🖤💙 @inter #forzainter“.

Fonte: Instagram Andre Onana