Correa, tante luci e poche ombre. L’Inter ora si aspetta continuità

Joaquin Correa, ieri, è stato autore di una prova convincente. Con il Salisburgo arrivano ottime indicazioni da parte dell’argentino che entra in due dei tre gol dell’Inter. Adesso si attendono riconferme.

FRIZZANTE − Deciso nei contrasti e nel vivo del gioco, Correa ha fornito dei buoni segnali. Nel corso della gara con il Salisburgo, il “Tucu” è stato coinvolto spesso nella manovra. A differenza di altre uscite, Correa ha mostrato grande voglia di mettersi in mostra e scacciare le voci di mercato. Nel primo tempo l’argentino dà avvio al pareggio dell’Inter, per poi sfruttare al meglio un cross di Dumfries depositandolo in rete. L’unica ombra la si trova in occasione del primo gol del Salisburgo. Un passaggio all’indietro troppo molle mette in difficoltà la difesa nerazzurra. Dal quel frangente nasce poi il gol di Karim Konaté. Una leggerezza che denota ancora una volta il momento delicato che sta vivendo Correa.

Correa allontana le voci di mercato?

Certamente sono arrivati segnali incoraggianti ma, nonostante ciò, Correa non è sicuro della permanenza all’Inter. L’uno settembre è ancora lontano e la società si aspetta ancora di più dal “tucu”. L’Inter non ha mai messo esplicitamente sul mercato l’argentino ma il rendimento della scorsa stagione parla da solo. I vertici nerazzurri non vorrebbero realizzare un’ampia minusvalenza. Questo, porterebbe a pensare a una seconda chance da quarto attaccante per Correa. Dall’altra parte, se l’offerta giusta arrivasse, l’Inter si metterebbe in ascolto. Attualmente sono arrivati solo sondaggi per l’argentino provenienti da Arabia e Francia sponda Marsiglia. L’Inter, adesso, ha la priorità di prendere un altro attaccante e Correa ha, quindi, tempo per convincere la dirigenza.