Correa, rientro da decidere! Scaloni serve un assist all’Inter

Joaquin Correa è vicino al rientro dall’infortunio muscolare. E l’Inter può pianificare il reinserimento grazie al ct dell’Argentina Scaloni.

NUOVO RIENTRO – Le condizioni di Joaquin Correa sono in progressivo miglioramento. A breve quindi Simone Inzaghi avrà di nuovo a disposizione il reparto offensivo dell’Inter al completo. Tuttavia l’argentino non sarà convocato per la sfida di stasera col Lecce (fischio d’inizio alle 18). I nerazzurri non vogliono forzare il rientro del Tucu, memori del suo storico degli infortuni. Il match coi salentini sarà infatti la gara numero 28 saltata per problemi fisici da Correa, in meno di due stagioni. Il suo fisico è fragile (e a tratti inaffidabile), pertanto il suo ritorno va pianificato con attenzione. In questo, un assist all’Inter arriva da Lionel Scaloni, ct dell’Argentina Campione del Mondo in carica.

DATA DA FISSARE – In vista della prossima pausa per le nazionali (a fine marzo), il ct albiceleste ha diramato la lista dei convocati. Tra i giocatori dell’Inter figurano Lautaro Martinez e il giovane Valentin Carboni. Ma non Correa. Che non gioca dal 31 gennaio scorso (5 minuti in Inter-Atalanta, in Coppa Italia). Pertanto il numero 11 rimarrà a Milano per lavorare e ritrovare la condizione migliore. Il suo obiettivo è tornare già con lo Spezia, venerdì prossimo alle 20.45. Così da rendersi disponibile per il ritorno di Champions League con il Porto. Tuttavia, non c’è alcuna fretta. Da aprile in poi l’Inter si giocherà obiettivi importanti di questa stagione. Ossia le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. E la lotta per blindare la qualificazione in Champions League. Saranno due mesi in cui Inzaghi avrà bisogno di tutti gli uomini a disposizione, nelle migliori condizioni possibili. Quindi Correa dovrà lavorare con il reale obiettivo di essere al 100% per inizio aprile.