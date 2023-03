Skriniar e Dimarco, Inzaghi non vuole correre rischi. Migliora Correa – Sky

Resta ancora incerta la situazione legata a Milan Skriniar e Federico Dimarco. Simone Inzaghi, secondo quanto riportato da Sky Sport, non vuole rischiare nulla in vista della sfida con il Lecce. Migliorano invece le condizioni fisiche di Joaquin Correa.

DA APPIANO GENTILE – Prosegue il lavoro dell’Inter ad Appiano Gentile in vista della sfida con il Lecce domenica alle 18. Da valutazione ancora le condizioni di Milan Skriniar e Federico Dimarco. Per entrambi Simone Inzaghi non ha intenzione di correre alcun rischio. Migliorano, invece, le condizioni di Joaquin Correa che però punta sempre ad essere convocato per la sfida con lo Spezia.