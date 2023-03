Argentina, non solo Lautaro Martinez tra i 35 convocati: ritorno per uno dell’Inter

L’Argentina torna in campo dopo la straordinaria vittoria al Mondiale in Qatar. Ovviamente presente Lautaro Martinez tre i 35 convocati di Lionel Scaloni ma per quanto riguarda l’Inter è stato convocato anche un altro giocatore. Per lui si tratta di un ritorno in Seleccion.

RITORNO TRA I CONVOCATI – Lautaro Martinez torna a giocare con la maglia dell’Argentina dopo la vittoria del Mondiale. L’attaccante dell’Inter è stato regolarmente convocato dal CT Lionel Scaloni per le prossime due sfide amichevoli contro Panama e Curacao. Ma non sarà l’unico dell’Inter ad essere convocato. Ritorna difatti il giovanissimo Valentin Carboni, dopo l’ultima apparizione dello scorso marzo 2022 insieme al fratello Franco Carboni (attualmente in prestito al Monza dopo l’esperienza al Cagliari).

#SelecciónMayor Lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao 📋🇦🇷 ¡Qué placer verte otra vez! 😍 pic.twitter.com/dffcxNtQLY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 3, 2023

Fonte: Pagina Twitter [Argentina]