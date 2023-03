Inter-Lecce, cambia l’attaccante in coppia con Lautaro Martinez? Le ultime – Sky

In vista della sfida in programma domenica alle 18, l’Inter sfiderà il Lecce ma secondo Sky Sport potrebbe cambiare il partner d’attacco di Lautaro Martinez rispetto le ultime partite.

IN ATTACCO – L’Inter deve necessariamente tornare a vincere dopo la brutta caduta con il Bologna. Una vittoria in casa contro il Lecce potrebbe essere già un primo segnale di ripresa, anche se molto dipenderà dall’atteggiamento in campo dei giocatori. Servirà altro atteggiamento soprattutto in attacco, in tal senso nonostante la crescita di Romelu Lukaku, contro il Lecce potrebbe tornare a giocare Edin Dzeko in coppia con Lautaro Martinez, anche se il ballottaggio in attacco resta aperto tra il belga e il bosniaco.