Inter-Lecce è anche occasione di mercato: prosegue il casting post-Skriniar

Alle 18 a San Siro andrà in scena Inter-Lecce, una sfida che vedrà anche qualche possibile intreccio di mercato. Prosegue infatti il casting post-Skriniar e sono due i difensori della squadra salentina che possono interessare ai nerazzurri: Baschirotto e Umtiti

CASTING DI MERCATO – Due sono i difensori del Lecce che possono interessare all’Inter per sostituire l’addio di Milan Skriniar dalla prossima stagione. Uno che non sarà in campo stasera, ovvero lo squalificato Baschirotto, l’altro che si troverà ad affrontare a San Siro Lautaro Martinez e compagni. Ovvero Samuel Umtiti. Per quest’ultimo, però, sarà necessario chiaramente parlare con il Barcellona ancora proprietario del cartellino.

DISCORSI DI MERCATO – Insomma, possibilità anche di parlare di mercato tra le società di Inter e Lecce quest’anno, ma anche di osservare sul campo lo stato di forma di Umtiti. Il tutto nell’ottica di trovare il miglior sostituto possibile di Milan Skriniar che dal canto suo questa sera non sarà della partita a causa di un infortunio.