Correa, il suo ritorno serve eccome. Lautaro Martínez infatti…

L’Inter vola a Genova per giocare contro il Genoa di Blessin e ripartire. Cancellare il brutto periodo è fondamentale per andare a caccia degli obiettivi stagionali. All’appello manca Joaquin Correa, ancora out per infortunio.

RECUPERO – Il ritorno di Joaquin Correa è fondamentale. Semplice. Vista la crisi degli attaccanti con Lautaro Martínez e Alexis Sanchez che non segnano in Serie A dal 17 dicembre e con Dzeko stakanovista, Correa deve tornare a disposizione (vedi articolo). Alla crisi degli attaccanti si aggiunge anche la possibile squalifica di Lautaro Martínez che, con un giallo, salterebbe la sfida successiva di campionato. Dunque Inzaghi si ritroverebbe solo con Dzeko e Sanchez arruolabili dal primo minuto con Caicedo arma da inerire nella ripresa (per ora 0 minuti con l’Inter). Il recupero è fondamentale dunque.