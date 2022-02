Gosens, primo assaggio di Inter contro il Genoa? Innesto fondamentale

Robin Gosens, acquisto di punta dell’Inter nella sessione invernale di mercato, è tornato a disposizione di Inzaghi. L’esordio del tedesco con la maglia nerazzurra potrebbe avvenire contro il Genoa venerdì

RIENTRO – Inzaghi presto avrà a disposizione una nuova freccia al proprio arco. Robin Gosens, fiore all’occhiello del mercato invernale dell’Inter è tornato a lavorare in gruppo ed il suo esordio con la nuova maglia è sempre più vicino. L’esterno tedesco, infatti, potrebbe già “respirare” nerazzurro a partire da venerdì: una sua convocazione per Genoa-Inter è sempre più probabile. Gosens sicuramente non sarà titolare ma potrebbe trovare i primi minuti con l’Inter, in attesa della prima partenza da titolare. Quello del tedesco è un recupero fondamentale per l’Inter di Inzaghi, che ha bisogno dell’intera rosa a disposizione per fare un grande finale di stagione.

INNESTO – L’innesto di Gosens nelle rotazioni dell’Inter è fondamentale. Il ritorno del tedesco dall’infortunio toglie un po’ di pressione a Perisic, che nelle ultime settimane ha dovuto fare gli straordinari, e permetterà ad Inzaghi di dosare al meglio le energie del croato senza però perdere qualità e pericolosità sulla fascia sinistra. Il rientro di Gosens influenza anche Dimarco: l’ex Verona, adesso, diventerà in pianta stabile la prima riserva di Alessandro Bastoni, con l’asse tedesco-croata ad alternarsi, invece sulla fascia sinistra.