Inter, rientro di Vecino importante. In Serie A Vidal infatti ha un ‘problema’

PESO – L’Inter riparte da Genova e prova a rilanciarsi nella corsa scudetto. I nerazzurri si aggrappano alla miglior formazione e la volontà di rompere la crisi degli attaccanti. Simone Inzaghi si affida ai fedelissimi dunque ma è fondamentale il rientro di altri giocatori. Vecino infatti torna a disposizione contro i rossoblu e il suo rientro è importante perché Vidal, in campionato, ha una diffida che gli penzola sulla testa. Il cileno, con un giallo, salterebbe la sfida successiva di Serie A con Inzaghi che avrebbe come alternative a centrocampo solo Gagliardini e Vecino. Considerando il modo di giocare di Vidal, il giallo anche in un breve spezzone non è da escludere.