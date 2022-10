Correa, in Fiorentina-Inter servirà la sua versione titolare. In tutti i sensi

Joaquin Correa si candida per una maglia da titolare in Fiorentina-Inter (stasera alle 20.45). Servirà però la miglior versione dell’argentino, che coincide con quella che parte dal 1′.

RITROVATO – Joaquin Correa pare aver archiviato il problema al tendine rotuleo delle scorse settimane. E dopo la passerella finale (subentra al 72′) contro la Salernitana di domenica scorsa, con ogni probabilità partirà dal primo minuto stasera in Fiorentina-Inter. Ennesimo segnale di fiducia da parte di Simone Inzaghi. Che nel Tucu crede sin dai tempi della Lazio, e che quando può schiera sempre. Possibilmente da titolare, ben sapendo quanto cambi la prestazione complessiva dell’11 argentino.

DUPLICE VERSIONE – Basta guardare a questo avvio di stagione. Correa ha raccolto 12 presenze con l’Inter, di cui solo 4 dal primo minuto. Come produzione offensiva, il Tucu è a quota 2 gol e 2 assist finora in stagione. Ma solo una rete è giunta quando è partito dalla panchina, quella che chiude il 3-0 contro lo Spezia del 20 agosto. Per il resto, Correa si è dimostrato più proficuo solo quando con la maglia da titolare addosso.

SEGNALE CHIARO – E questo non lo si vede solo dalla concretizzazione. Guardando ai dati di FBref.com, emerge una differenza netta tra cosa offre Correa da titolare e quando invece subentra dalla panchina. Attenzione, parliamo di un attaccante neanche lontanamente vicino ai compagni come capacità di incidere sulla gara. Tuttavia metà dei tiri prodotti in stagione (appena 6) arrivano quando parte dal 1′ (quattro partite). Nelle restanti otto, arriva l’altra metà. In sintesi, Correa è un attaccante che ha bisogno di prendere confidenza con il contesto della partita (vedi focus). Non ha (più) la capacità di infilarsi nelle maglie più larghe tipiche dei finali di partita, come fece nel suo iconico esordio a Verona dello scorso anno. Ben venga quindi Correa titolare in Fiorentina-Inter, dove può fare sicuramente meglio dal 1′ che subentrando poi a gara in corso.