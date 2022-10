Correa, Inzaghi ci punta ancora: grande occasione in Fiorentina-Inter

Joaquin Correa è ormai totalmente recuperato dall’infortunio. Nella partita di sabato contro la Fiorentina, il Tucu potrebbe partire dal primo minuto (vedi aggiornamento).

CHANCE – Ennesima occasione per Joaquin Correa. Nel prossimo impegno di Campionato, Fiorentina-Inter di sabato, Simone Inzaghi potrebbe puntare sul Tucu. L’infortunio che gli aveva fatto saltare il match contro il Sassuolo e il ritorno contro il Barcellona è superato. Dopo aver potuto puntare solo su Edin Dzeko, oltre all’instancabile Lautaro Martinez, l’11 è tornato. Motivo per cui, il tecnico nerazzurro potrebbe puntare su di lui.

INVESTIMENTO – Con Romelu Lukaku ancora out (vedi aggiornamento), Correa diventa una carta interessante. Dall’argentino ci si aspetta di più, anche per l’investimento importante fatto per lui. Gli infortuni della scorsa stagione non gli hanno permesso di contribuire come avrebbe voluto. Quest’anno ci si aspettava tanta voglia di rivalsa. L’infortunio lo ha fermato, ma ora, contro la Fiorentina ha un’altra occasione. Nonostante il periodo non ottimo dei Viola, giocare al Franchi non è mai facile. Un motivo in più per Correa per regalare un’ottima prestazione, alla squadra e ai tifosi.

UN GOL – Contro la Fiorentina, Correa ha segnato una sola volta. All’epoca vestiva la maglia della Lazio, era infatti la stagione 2019/20. Domani sera avrà dunque modo di aumentare il suo bottino contro i toscani. Sarà poi un’ottima occasione per prendersi l’Inter e dimostrare il suo valore. Inzaghi lo sa, proprio per questo a Firenze, molto probabilmente, si affiderà al Tucu.