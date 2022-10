Serie A, la Juventus vince facile in casa contro l’Empoli. Satriano non incide

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus in Serie A che si impone in casa per 4-0 contro l’Empoli. Satriano in campo solo un’ora. Bianconeri che con questa vittoria scavalcano momentaneamente l’Inter in classifica.

TUTTO FACILE – La sfida si mette subito in discesa per la Juventus dopo appena otto minuti, con la rete di Moise Kean che sblocca grazie all’assist di Kostic. Nel secondo tempo dilagano i bianconeri grazie alle reti di McKennie al 56′ e la doppietta di Adrien Rabiot (la seconda dopo quella realizzata al Maccabi Haifa). Al 56′ su assist di Juan Cuadrado e al 94′ con la corsa di Danilo che arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone per il centrocampista francese che chiude definitivamente i conti con il 4-0. Dopo la gioia della convocazione in Nazionale (vedi articolo), Martin Satriano gioca titolare anche la sfida contro i bianconeri, ma non riesce a incidere più di tanto e dopo poco più l’ora di gioco viene sostituito. Seconda vittoria consecutiva per la squadra allenata da Massimiliano Allegri che supera momentaneamente l’Inter in classifica a quota 18 punti.