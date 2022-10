Caressa: «Calhanoglu vera novità dell’Inter, ora maturo! Barella diverso»

Fabio Caressa elogia il centrocampo dell’Inter, da Hakan Calhanoglu impiegato in un nuovo insolito rispetto quello della mezzala, ma anche i cambiamenti di Nicolò Barella. Il giornalista ne ha parlato attraverso un video pubblicato nel suo canale YouTube ufficiale.

PIÙ MATURO – Caressa analizza i miglioramenti del centrocampista turco in assenza di Brozovic: «Calhanoglu è la vera novità di queste giornate di campionato perché secondo me guardandolo mi è sembrato potesse dare di più lì (davanti la difesa, ndr) che in altri ruoli. Con l’età ha maturato la capacità di giocare per la squadra e di poter diventare leader in quel settore di campo. È stato molto importante nel recupero di palloni sporcando i palloni, non è il suo mestiere ma si vede che ha imparato. Non dico che giocherà al posto di Marcelo Brozovic, che probabilmente è il più forte del campionato in quel ruolo, ma è una novità importante».

ALTRO CENTROCAMPISTA – Il giornalista si sofferma a parlare anche del suo collega di reparto: «Barella non si agita più come prima, non muove più le braccia mandando a quel paese i compagni per un passaggio sbagliato, è questo mi fa capire che è un uomo intelligente. Ha cambiato atteggiamento migliorando. Gli è stato fatto notare che aveva un atteggiamento sbagliato, si è concentrato ed è migliorato anche su queta cosa, risultato: due gol splendidi».