Correa tentazione Inzaghi per Fiorentina-Inter: il perché dell’opzione – CdS

Correa è la possibile principale novità di formazione di Inzaghi stasera per Fiorentina-Inter. Il Corriere dello Sport spiega perché l’allenatore sta pensando a questo cambio in attacco.

L’AVVICENDAMENTO – Per Fiorentina-Inter salgono le possibilità di vedere Joaquin Correa in attacco. L’argentino a ottobre è partito titolare solo in casa contro il Barcellona, per il resto c’erano sempre Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Come anticipato negli scorsi giorni (vedi articolo), Simone Inzaghi sta facendo valutazioni anche in vista dell’impegno di mercoledì in Champions League col Viktoria Plzen. Il Corriere dello Sport rinvia tutto alla rifinitura di stamattina, quando si capirà se davvero Correa sarà un’opzione dal 1′. Dzeko è uscito molto stanco dalla partita contro la Salernitana di domenica scorsa, ha usato la settimana senza impegni infrasettimanali per rifiatare. Tuttavia, per essere al 100%, un po’ di riposo iniziale in Fiorentina-Inter di stasera non è da escludere. Anche perché Romelu Lukaku, dovesse rientrare mercoledì, avrebbe per forza solo pochi minuti nelle gambe. Correa ha dodici presenze stagionali con due gol, tutti in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno