VIDEO – Inter-Spezia 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Spezia, anticipo della seconda giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



GRAN VITTORIA – Inter-Spezia 3-0 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Stavolta non c’è da attendere il recupero, l’Inter detta la sua legge da subito. Demolito lo Spezia, che chiude la partita senza nemmeno un tiro in porta, in un match senza storia. Fin dall’inizio i nerazzurri attaccano, con Bartlomiej Dragowski che si salva su deviazione aerea di Denzel Dumfries. Lo 0-0 regge fino al 35′, poi Nicolò Barella lancia Romelu Lukaku che serve Lautaro Martinez, gran tiro al volo di prima intenzione e il muro ligure crolla. Splendido il gol dell’argentino, il suo primo in campionato. Potrebbe raddoppiare l’Inter a pochi minuti dall’intervallo, ma Dragowski di piede nega il bis a Dumfries. Poco dopo invece Lukaku di testa prende la traversa su cross da sinistra. Il 2-0 è solo rimandato al 52′, quando un rimpallo su tentativo di Milan Skriniar (difensore centrale proiettatosi in attacco) favorisce il piazzato vincente di Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi ruota i due attaccanti, togliendo Lukaku e Lautaro Martinez per Edin Dzeko e Joaquin Correa. Mossa che dà i suoi frutti all’82’: lancio per il bosniaco, controllo e assist a centro area per l’argentino che elude l’intervento di Dimitris Nikolaou e segna a porta vuota. Al Meazza è festa per i 71.212 presenti.

Video con gli highlights di Inter-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.