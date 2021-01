Conte che cambiamenti farÃ  in Inter-Benevento? Turnover necessario

Conte che cambiamenti farà in Inter-Benevento? Turnover necessario

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Conte per Inter-Benevento si trova ancora a ragionare su come far ruotare i suoi uomini. Colpa di un calendario intasato dalle semifinali di Coppa Italia.

CALENDARIO INTASATO – Eccoci di nuovo qui a parlare di rotazioni, calendario fitto e necessità di gestire la rosa. Alla faccia del vantaggio di uscire dalle coppe europee. L’Inter infatti sabato affronterà il Benevento, ma subito dopo avrà in una settimana la doppia sfida con la Juventus per le semifinali di Coppa Italia. Impossibile per Conte non fare del turnover.

CAMBI LIMITATI – Tra Udinese e Milan il tecnico ha cambiato quattro dei suoi titolari. Nella disperazione generale. I giocatori oggetto di rotazioni sono stati, presi a coppie, Bastoni e Kolarov, Darmian e Hakimi, Young e Perisic, infine Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Niente di estremo, cambi ruolo per ruolo. Col Benevento come andrà?

CENTROCAMPO SPREMUTO – Due giocatori sono sicuri titolari. Parliamo di Hakimi e Lukaku, squalificati per la Coppa Italia. Quindi un cambiamento tra i titolari è di nuovo già fatto, sulla destra, per quanto poi il marocchino sia entrato a inizio secondo tempo in Coppa Italia. Per il resto è lecito aspettarsi del maquillage soprattuto a centrocampo. Conte sia con l’Udinese che col Milan ha mandato in campo la sua mediana preferita, quella composta da Vidal, Brozovic e Barella. Qualcuno di questi andrà in panchina? Ci sarà una nuova occasione per Eriksen galvanizzato dal gol partita? Cambi ragionati, ma assolutamente necessari.