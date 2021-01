Fiorentina, dopo Kokorin arriva anche Malcuit! Disponibili per l’Inter?

fiorentina

La Fiorentina ieri ha presentato l’attaccante russo Aleksandr Kokorin mentre da pochi minuti ha ufficializzato anche Malcuit, terzino francese in prestito dal Napoli. Entrambi saranno a disposizione con l’Inter alla ventunesima giornata di campionato?

ALTRO UFFICIALE – La Fiorentina domani tornerà in campo in vista dell’anticipo della ventesima giornata di Serie A 2020-2021. Dopo aver presentato il russo Aleksandr Kokorin, da qualche minuto la società viola ha ufficializzato anche l’arrivo di Malcuit, terzino francese in prestito dal Napoli. Due rinforzi che mandalo un chiaro messaggio al campionato, al momento deludente per i viola posizionati al dodicesimo posto con soli ventuno punti. Dopo la presentazione ieri Kokorin ha avuto modo di effettuare un primo allenamento presso il campo sportivo viola ma lavorando a parte, cercando di ritrovare la forma migliore. Il calciatore potrebbe essere convocato già per la sfida di domani contro il Torino ma è chiaramente in ritardo di condizione rispetto i compagni di squadra. Discorso diverso invece per Malcuit, sempre a disposizione del Napoli, non ha avuto modo di giocarsi le sue chance vista la titolarità di Di Lorenzo per quanto riguarda la corsia di destra. Entrambi i rinforzi viola potrebbero vedersi già dalla prossima giornata di campionato contro l’Inter. In particolare Malcuit, che potrebbe già ricoprire il ruolo di esterno destro.