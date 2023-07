Come giocherebbe l’Inter di Inzaghi se il calciomercato finisse oggi?

L’Inter si candida a essere una delle regine del calciomercato in Italia ed Europa ma al momento Inzaghi deve fare i conti solo con la rosa reale. Una rosa reale stravolta dalle novità a cavallo tra la fine della passata stagione e l’inizio dell’attuale. Analizziamo la situazione aggiornata a un mese dalla Finale di Champions League, ipotizzando la formazione attuale

NUOVA INTER – Il titolo è ovviamente provocatorio, non è quello il senso della riflessione. Il calciomercato estivo deve ancora entrare nella sua fase clou ma a ridosso dall’inizio del ritiro dell’Inter si può già fare una prima valutazione. Una valutazione basata sulle idee che stanno muovendo le operazioni in entrata e uscita. A un mese esatto dalla Finale di Champions League, persa di misura, l’Inter di Istanbul non esiste quasi più. Ci affidiamo solo ai comunicati ufficiali e quindi consideriamo André Onana ancora titolare in porta ma nel frattempo due titolari come Marcelo Brozovic (Al-Nassr) ed Edin Dzeko (Fenerbahce) sono andati via. E con essi anche Danilo D’Ambrosio (svincolato) per fine contratto, Raoul Bellanova (Torino) e soprattutto Romelu Lukaku (Chelsea) per fine prestito, tutti subentrati nella ripresa contro il Manchester City. Via anche i portieri Samir Handanovic e Alex Cordaz, entrambi svincolati (per il momento…), rispettivamente capitano e cicerone nello spogliatoio nerazzurro. E via in particolare il già “ex” Milan Skriniar (Paris Saint-Germain), che negli ultimi sei mesi ad Appiano Gentile è stato un fantasma. Chiude il capitolo partenze Roberto Gagliardini (Monza), altra uscita a parametro zero.

Calciomercato tra entrate e uscite ufficiali

ROSA INCOMPLETA – In uscita ci sono ancora tanti calciatori, a partire dagli esuberi rientrati alla base. E non è detto che nel ricco viavai estivo non possano rientrare a sorpresa altri profili. L’attenzione è rivolta soprattutto sulle fasce, dove Robin Gosens rischia più di Denzel Dumfries di lasciare l’Italia. L’esterno destro olandese è solo apparentemente tranquillo, comunque. Per quanto riguarda le entrate, anche in questo caso vanno considerate solo quelle già ufficiali. In attesa dell’imminente Yann Bisseck (Aarhus) in difesa, l’Inter per il momento è ferma a Davide Frattesi (Sassuolo) in prestito a centrocampo e Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach) a parametro zero in attacco. Tante le trattative imbastite, soprattutto in porta e non solo per il post-Onana. Anche se l’operazione principale riguarda l’ambizioso Lukaku-ter in attacco. Tornando allo spunto iniziale, un mese dopo Manchester City-Inter Simone Inzaghi si ritrova con una rosa stravolta. Quantitativamente è extralarge, qualitativamente è downgrade. Prevedibile. L’importante investimento su Frattesi può stravolgere anche tatticamente l’idea di Inzaghi, che ora deve ragionare sul potenziale di Thuram in attacco. Aspettando non solo Lukaku, magari… Di seguito, ecco com’è ora e come giocherebbe l’Inter di Inzaghi se il calciomercato finisse oggi.

L’Inter di Inzaghi un mese dopo Istanbul

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 35 F. Stankovic, 97 A. Radu; 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Sensi, 14 Asllani, 16 Frattesi, 19 Lazaro, 30 Sebastiano Esposito, 42 Agoumé, 45 V. Carboni, 47 Fontanarosa, A. Moretti.

Allenatore: Simone Inzaghi