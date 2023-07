Bisseck all’Inter parte come jolly, aspettando evoluzioni di mercato

Yann Bisseck inizierà la sua esperienza nel mondo Inter come jolly difensivo. Aspettando il mercato infatti rappresenta un’opzione sia a destra che a sinistra.

NUOVO ARRIVO – In casa Inter questa è la settimana dell’arrivo di Bisseck. Il tedesco è un innesto per la difesa utile per il presente e per il futuro. Un classe 2000 capace di interpretare il ruolo di braccetto in chiave moderna. Da far inserire in Serie A e valorizzare. Con una specifica ulteriore da fare sul suo ruolo, almeno in questo primo momento.

JOLLY DIFENSIVO – Bisseck infatti è un destro di piede abituato a giocare sulla sinistra della difesa. Il che lo rende, intuitivamente, un jolly. Capace all’occorrenza di disimpegnarsi in entrambi i ruoli. E proprio questa potenziale duttilità può tornare comoda a Inzaghi, quantomeno nel primo periodo del ritiro estivo.

OCCASIONE IN RITIRO – Questa settimana infatti l’Inter si raduna per muovere i primi passi della stagione 2023-2024. Tradotto, inizia il ritiro. E la situazione della difesa è sempre la stessa. Tradotto, mancano degli elementi. In un ruolo specifico, quello di braccetto di destra. Il mercato però al momento è concentrato su altro. Di difensori ed esterni si parla sporadicamente, in poche righe. Tutto rimandato insomma. Proprio per questo Bisseck arriva all’Inter come jolly. Inzaghi in ritiro potrà testarlo in più ruoli, anche per svilupparlo tatticamente. Poi col mercato si vedrà.