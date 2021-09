Calhanoglu soffre in Fiorentina-Inter, ma resta in campo ed è decisivo

In Fiorentina-Inter c’era curiosità per rivedere titolare Hakan Calhanoglu. Il turco ha trovato nel secondo tempo delle giocate di qualità.

ALLA RICERCA DEL RISCATTO – Calhanoglu era uno dei protagonisti attesi di Fiorentina-Inter. Dopo a panchina col Bologna serviva una prestazione più convincente delle ultime. Per scrollarsi di dosso dubbi e perplessità. È andata davvero così? Per certi versi sì, ed è importante coglierli.

SQUILLO NEL PRIMO TEMPO – La prestazione del turco non è stata scintillante. Ma ha saputo trovare i suoi picchi. Cosa che nelle ultime gare era totalmente mancata. La prima cosa da dire è che Calhanoglu ha sofferto, come tutti, nel primo tempo. Colpa del pressing super offensivo della Fiorentina, che ha cancellato la costruzione bassa nerazzurra. Nella grafica dei tuoi tocchi si vede come sia stato escluso dal ruolo di aiuto regista basso:

Non per negligenza, ma per idee tattiche e abilità degli avversari. In generale i suoi 39 tocchi fanno capire le difficoltà generali della squadra a tessere la consueta trama di gioco. Non per questo si è arreso: quarto per km percorsi e con 3 recuperi al suo attivo. Nel primo tempo l’unico squillo offensivo dell’Inter escluso l’autogol annullato a Nastasic viene da lui. La sua punizione che Dragowski para con abilità. Uno squillo, da appuntarsi.

GIOCATE DI QUALITÀ – Nel secondo tempo Calhanoglu è cresciuto, insieme alla squadra. E Inzaghi gli ha dato fiducia. Il turco ha all’attivo l’assist sul gol di Dzeko su angolo. Una sua specialità, non per questo da sminuire. Subito dopo entra attivamente nell’azione del potenziale 3-1, quando Lautaro Martinez manca clamorosamente il tiro su un assist di Barella. Il numero 20 è il motore dell’azione, l’autore del passaggio che porta Barella all’assist (hockey assist o third pass). Insomma, ha trovato finalmente un contributo positivo, da highlights, con giocate di qualità.